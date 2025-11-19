“Pagina Bianca” di Lisa Fiorillo, edito da Lo Scarabocchiatore, racconta con intensità la lotta contro l’anoressia attraverso il diario illustrato di Lilla, un percorso di dolore, forza e rinascita. Il volume segna una tappa importante per la casa editrice, che ha scelto di dare spazio a una delle artiste cresciute all’interno dell’associazione. Pagina Bianca è il diario illustrato di Lilla, una ragazza che affronta la difficile battaglia contro l’anoressia. Un percorso narrato senza omissioni: angoscia, speranze, disillusioni, desideri, sconfitte e infine vittoria. La forza del racconto nasce dall’esperienza personale dell’autrice, che attraverso la protagonista mette in luce la realtà dei disturbi alimentari e la resilienza che li accompagna. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - Lo Scarabocchiatore Edizioni pubblica “Pagina Bianca” di Lisa Fiorillo