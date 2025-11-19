Lo Scarabocchiatore Edizioni pubblica Pagina Bianca di Lisa Fiorillo
“Pagina Bianca” di Lisa Fiorillo, edito da Lo Scarabocchiatore, racconta con intensità la lotta contro l’anoressia attraverso il diario illustrato di Lilla, un percorso di dolore, forza e rinascita. Il volume segna una tappa importante per la casa editrice, che ha scelto di dare spazio a una delle artiste cresciute all’interno dell’associazione. Pagina Bianca è il diario illustrato di Lilla, una ragazza che affronta la difficile battaglia contro l’anoressia. Un percorso narrato senza omissioni: angoscia, speranze, disillusioni, desideri, sconfitte e infine vittoria. La forza del racconto nasce dall’esperienza personale dell’autrice, che attraverso la protagonista mette in luce la realtà dei disturbi alimentari e la resilienza che li accompagna. 🔗 Leggi su Lopinionista.it
News recenti che potrebbero piacerti
E niente… scopro solo ora che siamo sul nuovo numero di Segnali di Fumo di China - Fumo Di China con il Fumetto “LA MENTE CHE CANCELLA” pubblicato da Lo Scarabocchiatore Edizioni - VI ricordo che questi fumetti è stato scelto al COMICON OFF - rea - facebook.com Vai su Facebook