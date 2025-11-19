Lo ha cacciato Uomini e Donne decisione choc | gelo siderale in studio

Si è trasformata rapidamente in una delle registrazioni più movimentate della stagione la puntata di Uomini e donne del 17 novembre, un appuntamento attesissimo che, come sempre, Lorenzo Pugnaloni ha raccontato con dovizia di dettagli nelle sue anticipazioni. In studio si sono alternati baci, discussioni, fughe dietro le quinte e persino qualche commento ironico del pubblico che, leggendo ciò che è accaduto, ha sintetizzato così la dinamica del Trono Classico: “Prima lo bacia e poi lo caccia”. Una frase che sembra il riassunto perfetto delle scelte compiute da Sara Gaudenzi, protagonista indiscussa della registrazione. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

