Livorno | Scarpe cappelli e felpe contraffatti | sequestrati oltre 120 articoli falsi in piazza Cavallotti
Scarpe, cappelli, felpe, pantaloni, cinture, piumini e portafogli. Questo quanto sequestrato dalla polizia municipale di Livorno lo scorso 13 novembre in piazza Cavallotti. I capi di abbigliamento e gli accessori (128 in tutto) riproducevano famose marche di lusso contraffatte e per questo sono. 🔗 Leggi su Livornotoday.it
