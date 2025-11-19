Livigno inizia la stagione dello sci | Cantieri olimpici? Disagi previsti

A Livigno i cannoni hanno ricominciato a sparare a pieno regime per permettere di imbiancare le pistein vista dell’apertura della stagione invernale prevista per sabato 29 novembre. L’innalzamento delle temperature della scorsa settimana aveva messo un po’ in allarme gli operatori turistici, a Livigno come nel resto della provincia di Sondrio, perché gli impianti per la produzione della neve artificiale in quelle condizioni non possono “lavorare“ al massimo. Ma il freddo che sta interessando da ieri il Nord Italia e che proseguirà almeno per 10 giorni ha riportato le cose alla normalità. A confermarlo è Marco Rocca, ad di Mottolino a Livigno. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Livigno, inizia la stagione dello sci: "Cantieri olimpici? Disagi previsti"

Altre letture consigliate

L’iniziativa a cura di Accademia Perduta/Romagna Teatri inizia il 18 e 19 con ‘Giovanni Livigno, ballata per piccione solista’. - facebook.com Vai su Facebook

Nevica un pochino sopra i 1900 metri, buongiorno e buon inizio di settimana da Livigno ? #livigno #snow #neve #snowing #fblifestyle Vai su X

Livigno, inizia la stagione dello sci: "Cantieri olimpici? Disagi previsti" - A Livigno i cannoni hanno ricominciato a sparare a pieno regime per permettere di imbiancare le pistein vista dell’apertura della stagione invernale prevista per sabato 29 novembre. Lo riporta msn.com

Livigno: la stagione olimpica inizia già il 29 novembre - Ci sono inverni che arrivano e passano, ricchi nella loro quotidiana meraviglia e perfettamente inseriti nello scorrere del tempo di una natura bellissima e incontaminata. Lo riporta sportmediaset.mediaset.it

Livigno: stagione dello sci al via. Quando aprono le piste (che resteranno attive durante le Olimpiadi) - Livigno, 7 ottobre 2025 – Nella stagione olimpica, Livigno apre gli impianti il 29 novembre e rassicura i turisti sulla possibilità di sciare su molte piste del comprensorio anche nel periodo delle ... Da ilgiorno.it