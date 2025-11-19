LIVE Scampoli Bianchi-Nuss Brasher Mondiali beach volley 2025 in DIRETTA | azzurre per l’impresa

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno agli amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida valide per i sedicesimi di finale del Campionato Mondiale di beach volley 2025 che si disputa ad Adelaide in Australia. La sfida dei sedicesimi di finale tra Kristen NussTaryn Brasher e Claudia ScampoliGiada Bianchi mette di fronte due realtà agli antipodi del beach volley internazionale: da una parte una delle coppie più vincenti e dominanti degli ultimi anni, dall’altra un binomio giovane, in crescita, reduce da un risultato prezioso, l’accesso ai sedicesimi di finale, che ha restituito fiducia e identità. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Scampoli/Bianchi-Nuss/Brasher, Mondiali beach volley 2025 in DIRETTA: azzurre per l’impresa

