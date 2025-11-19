LIVE Scampoli Bianchi-Nuss Brasher 0-2 Mondiali beach volley 2025 in DIRETTA | statunitensi agli ottavi ma buona gara delle azzurre

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.17: Nuss e Brasher sono agli ottavi, domani appuntamento alle 6.30 per GottardiOrdi Toth contro BockLippmann. Grazie per averci seguito e buona giornata 13.15: Buona la prova delle azzurre che hanno impegnato soprattutto nel secondo set la coppia statunitense. Un’altra partita di qualità che certifica il ritorno delle italiane su ottimi livelli 19-21 La chiude Nuss con difesa e contrattacco vincente ma onore alle azzurre che hanno giocato un grande secondo set e lasciano il campo con qualche rimpianto 19-20 Brasher di seconda 19-19 Grande difesa e contrattacco di Bianchi 18-19 Vincente Nuss dal centro 18-18 Cut shot Bianchi 17-18 In rete l’attacco di Bianchi 17-17 Errore al servizio Italia 17-16 Diagonale Bianchi da sinistra 16-16 Le azzurre sprecano una grande occasione e chiude Nuss 16-15: Gran colpo di Scampoli a scavalcare le statunitensi 15-15 Vincente Nuss a scavalcare il muro 15-14 Diagonale Brasher 15-13 Tocco vincente Scampoli da destra 14-13 Cur shot Brasher da sinistra 14-12 Potente in diagonale Bianchi! 13-12 Errore al servizio Italia 13-11 Vincente Scampoli 12-11 Magia di Nuss, difesa e contrattacco 12-10 Cut shot Nuss 12-9 Murooooooo Bianchiiiiiiiiiiii 11-9 Ancora Scampoli! Difesa e attacco di seconda 10-9 Brasher di seconda intenzione 10-8 Vincente la diagonale di Scampoli 9-8 Tocco vincente di Nuss in contro tempo 9-7 Parallela di Bianchi da destra 8-7 Errore al servizio Italia 8-6 Bianchi di seconda intenzione 7-6 Tocco vincente di Nuss dal centro 7-5 Cut shot Bianchi 6-5 Parallela di Brasher da sinistra 6-4 Scampoliiiiiiii! Difesa e attacco vincente dal centro!!! 5-4 Mano out Nuss da sinistra 5-3 Out di seconda Brasher 4-3 Mano out Scampoli da destra 3-3 Brasher dal centro 2-3 Line shot Bianchi 2-2 Line shot Scampoli 1-2 Ave Nuss 1-1 Vincente dal centro Nuss 1-0 Difesa e attacco vincente di Scampoli 14-21: Ace di Nuss che chiude il primo set! 1-0 USA 14-20 Attacco vincente di Brasher 14-19: Occasione persa dalle azzurre il tocco di Brasher è vincente 14-18 Murooooooooooo Bianchiiiiiiii 13-18 Di potenza Bianchi 12-18 In rete Scampoli 12-17 Vincente Nuss 12-16 Cut shot Scampoli da sinistra 11–16 Line shot di Bianchi 10-16 Nuss difende tutto ma non l’attacco dal centro di Scampoli 9-16 Tocco di Nuss dal centro 9-15 Vincente Bianchi in parallela 8-15 Ancora difesa di Nuss e contrattacco in parallela 8-14 Difesa a diagonale vincente Nuss 8-13 Vincente Brasher di seconda intenzione 8-12 Out Scampoli che non ha trovato le mani del muro 8-11 Diagonale di Scampoli da destra 7-11 Errore al servizio Italia 7-10 Line shot Scampoli a scavalcare il muro 6-10 Vincente Brasher 6-9 Out Brasher dal centro 5-9 Tocco vincente di scampoli dal centro 4-9 Out Scampoli 4-8 Ace Nuss 4-7 Muro Brasher su Scampoli 4-6 Errore al servizio Italia 4-5 Cut shot Bianchi da sinistra 3-5 out Bianchindi seconda 3-4 Brasher sopra al muro 3-3 Vincente Bianchi 2-3 Errore al servizio Italia 2-2 Diagonale Bianchi da sinistra 1-2 Vincebre Brasher sopra al muro 1-1 Parallela Scampoli 0-1 Subito due difese di Nuss e attacco vincente di Brasher 12. 🔗 Leggi su Oasport.it

