LIVE Juventus-Lione 3-3 Champions League calcio femminile in DIRETTA | pareggia Renard su rigore
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 92? Due minuti alla fine della partita. 90? Gol di Renard, rigore perfetto, Juventus-Lione 3-3 femminile. 88? Rigore per il Lione, fallo di mano di Salvai. 86? Thomas pescata in fuoriogioco nel momento del lancio verso la porta. 84? Conclusione di Basha, Peyraud Magnin respinge il tiro. 82? Fuori Diani e dentro Benyahia nel Lione. 80? Massimo sforzo del Lione. 78? Gol di Katoto, colpo di testa nel primo palo su cross di Basha, Juventus-Lione 3-2 femminile. 76? Juventus che prova ad alzare il baricentro. 74? Dentro Girelli e fuori Beccari nella Juventus. 🔗 Leggi su Oasport.it
Argomenti simili trattati di recente
Formazioni ufficiali Juventus Women Lione, le scelte dei tecnici per la quarta giornata di Women’s Champions League Vai su X
Lione femminile, le parole del tecnico Giraldez Così ha presentato il match con la Juventus Women - facebook.com Vai su Facebook
Juventus Women-Lione LIVE 3-0: Beccari la sblocca, Cambiaghi raddoppia, Pinto cala il tris - 1 allo Stadium firmato Agnese Bonfantini questa sera a Biella c'è un'altra ... Scrive ilbianconero.com
DIRETTA/ Juventus Lione donne (risultato 3-0)video streaming tv: 45 (Champions League, oggi 19 novembre 2025) - Diretta Juventus Lione donne streaming video tv, oggi 19 novembre 2025: orario, probabili formazioni e risultato live nella Champions League femminile. Come scrive ilsussidiario.net
Juventus Women Lione: sintesi, moviola, risultato, tabellino e cronaca live - Juventus Women Lione: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la quarta giornata di Women’s Champions League (inviato allo Stadio Pozzo La Marmora di Biella) – La J ... Scrive juventusnews24.com