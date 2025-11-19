LIVE Juventus-Lione 3-3 Champions League calcio femminile in DIRETTA | pareggia Renard su rigore

Oasport.it | 19 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 92? Due minuti alla fine della partita. 90? Gol di Renard, rigore perfetto, Juventus-Lione 3-3 femminile. 88? Rigore per il Lione, fallo di mano di Salvai. 86? Thomas pescata in fuoriogioco nel momento del lancio verso la porta. 84? Conclusione di Basha, Peyraud Magnin respinge il tiro. 82? Fuori Diani e dentro Benyahia nel Lione. 80? Massimo sforzo del Lione. 78? Gol di Katoto, colpo di testa nel primo palo su cross di Basha, Juventus-Lione 3-2 femminile. 76? Juventus che prova ad alzare il baricentro. 74? Dentro Girelli e fuori Beccari nella Juventus. 🔗 Leggi su Oasport.it

