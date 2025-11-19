LIVE Juventus-Lione 3-2 Champions League calcio femminile in DIRETTA | Katoto spaventa la squadra bianconera!
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 84? Conclusione di Basha, Peyraud Magnin respinge il tiro. 82? Fuori Diani e dentro Benyahia nel Lione. 80? Massimo sforzo del Lione. 78? Gol di Katoto, colpo di testa nel primo palo su cross di Basha, Juventus-Lione 3-2 femminile. 76? Juventus che prova ad alzare il baricentro. 74? Dentro Girelli e fuori Beccari nella Juventus. 72? Pronto altro cambio per le bianconere. 70? Fuori Kullberg, dentro Lenzini nella Juventus. 68? Miracolo di Peyraud-Magnin dopo un colpo di testa di Heaps. 66? Thomas con il piatto sbaglia il tiro che poteva valere la quarta rete. 🔗 Leggi su Oasport.it
