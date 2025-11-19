CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 50? Fuori Yohannes e Tarciene, dentro Shrader e Sombath nel Lione. 48? Dentro Thomas e fuori Cambiaghi nella Juventus. 46? Inizia il secondo tempo! 19.34 Primo tempo perfetto della Juventus che chiude con un sonoro 3-0 contro le campionesse del Lione, ma la partita è ancora molto lunga. A tra poco per il secondo tempo! 45? Finisce il primo tempo, Juventus-Lione 3-0. 43? Diani viene pescata in fuorigioco dentro l’area piccola. 41? Possesso sterile del Lione fino a questo momento. 39? Goooooooooooooooool, Tatiana Pinto, altro contropiede spettacolare condotto da Beccari con Tatiana Pinto pronta a spedire in rete il pallone, Juventus-Lione 3-0 femminile. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Juventus-Lione 3-0, Champions League calcio femminile in DIRETTA: inizia il secondo tempo!