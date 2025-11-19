LIVE Juventus-Lione 2-0 Champions League calcio femminile in DIRETTA | Cambiaghi firma il raddoppio!
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 37? Carbonell difende bene su Diani. 35? Heaps di punizione spaventa la squadra bianconera. 33? Lungo possesso palla del Lione. 31? Juventus perfetta fino a questo momento, difesa perfetta e attacchi precisi. 29? Lione che riprende ad attaccare a testa bassa. 27? Goooooooooooooooool, Cambiaghi, anticipa tutti in area di rigore per firmare il raddoppio, Juventus-Lione 2-0 femminile. 25? Lione che alza ancora di più il baricentro. 23? In affanno la Juventus che non riesce più ad a uscire dall’area di rigore. 21? Hegerberg è la più pericolosa del Lione fino a questo momento. 🔗 Leggi su Oasport.it
