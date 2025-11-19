LIVE Juventus-Lione 1-0 Champions League calcio femminile in DIRETTA | Beccari sblocca la partita!
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13? Contropiede perfetto della squadra bianconera. 11? Goooooooooooooool, Beccari, tiro cross che si insacca sul secondo palo, Juventus-Lione 1-0 femminile. 9? Juventus che prova prevalentemente in contropiede a colpire. 7? Lungo possesso palla del Lione. 5? Tatiana Pinto di testa manca il colpo di testa decisivo. 3? Lione che spinge forte subito dall’inizio. 1? Inizia la partita! 18.40 Entrano in campo le giocatrici, inno della Champions League femminile in corso. 18.34 Tra poco l’ingresso delle giocatrici. 18.30 Canzi in conferenza alla vigilia ha riferito così del match contro le francesi: “ Il focus è soltanto sull’OL Lyonnes, una squadra mostruosa, stratosferica, che nelle ultime tredici partite in UWCL ne ha vinte dodici. 🔗 Leggi su Oasport.it
