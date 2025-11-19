LIVE Juventus-Lione 0-0 Champions League calcio femminile in DIRETTA | Tatiana Pinto sfiora il gol!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 5? Tatiana Pinto di testa manca il colpo di testa decisivo. 3? Lione che spinge forte subito dall’inizio. 1? Inizia la partita! 18.40 Entrano in campo le giocatrici, inno della Champions League femminile in corso. 18.34 Tra poco l’ingresso delle giocatrici. 18.30 Canzi in conferenza alla vigilia ha riferito così del match contro le francesi: “ Il focus è soltanto sull’OL Lyonnes, una squadra mostruosa, stratosferica, che nelle ultime tredici partite in UWCL ne ha vinte dodici. Davanti abbiamo una partita complicatissima, ma daremo tutte noi stesse per uscire dal campo con un risultato positivo. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Juventus-Lione 0-0, Champions League calcio femminile in DIRETTA: Tatiana Pinto sfiora il gol!

Contenuti che potrebbero interessarti

Il Calcio in TV oggi 19 novembre 2025 18.45 Juventus-Lione (CL femminile)-DISNEY 21.00 Paris FC-Benfica (CL femminile)-DISNEY Altri sport 20:00 Basket Eurocup Manresa-Reyer Venezia Sky 20:00 Pallavolo femminile Conegliano-Busto Arsizio Dazn Le l Vai su X

Lione femminile, le parole del tecnico Giraldez Così ha presentato il match con la Juventus Women - facebook.com Vai su Facebook

LIVE Juventus-Lione, Champions League calcio femminile in DIRETTA: sfida alle otto volte vincitrici del trofeo - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale Juventus- Si legge su oasport.it

Juventus Women Lione: sintesi, moviola, risultato, tabellino e cronaca live - Juventus Women Lione: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la quarta giornata di Women’s Champions League (inviato allo Stadio Pozzo La Marmora di Biella) – La J ... Segnala juventusnews24.com

Pagina 0 | Juventus-Lione: orario, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Women's Champions - Le bianconere di Canzi affrontano le francesi nel quarto turno della fase a girone unico: le ultime e le parole in conferenza ... Come scrive tuttosport.com