LIVE Juventus-Lione 0-0 Champions League calcio femminile in DIRETTA | Cambiaghi parte titolare!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.21 Il Lione è tra le favorite per la vittoria finale. 18.17 Girelli a sorpresa parte della panchina, Cambiaghi parte titolare. 17.56 Ecco le formazioni ufficiali: Juventus: Peyraud-Magnin, Kullberg, Harviken, Salvai, Carbonell, Brighton, Stolen Godo, Tatiana Pinto, Beccari, Cambiaghi e Vangsgaard. All. Canzi. Lione: Endler, Tarciene, Engen, Renard, Bacha, Heaps, Dumornay, Yohannes, Diani, Hegerberg e Chawinga. 17.55 Buonasera e benvenuti alla diretta live testuale di Juventus-Lione partita valevole per la Champions League di calcio femminile. Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale Juventus-Lione, Champions League calcio femminile 2025 in DIRETTA, la Juventus alla super sfida contro il Lione. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Juventus-Lione 0-0, Champions League calcio femminile in DIRETTA: Cambiaghi parte titolare!

