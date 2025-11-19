LIVE Italia-Austria Coppa Davis 2025 in DIRETTA | dubbio Berrettini per un problema alla schiena Sonego scalpita
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEL SECONDO SINGOLARE DI ITALIA-AUSTRIA DI COPPA DAVIS (2° DALLE 16.00) LA DIRETTA LIVE DEL DOPPIO ITALIA-AUSTRIA DI COPPA DAVIS (3° MATCH DALLE 16.00) 9.39 Buongiorno amici di OA Sport. Berrettini sembrava il favorito per disputare il primo singolare, tuttavia nella giornata di ieri ha accusato un piccolo problema alla schiena. Dunque sono in risalita le quotazioni di Lorenzo Sonego. Solo intorno alle 15.00 conosceremo la decisione del capitano Filippo Volandri. Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del primo singolare del quarto di finale di Coppa Davis 2025 tra Italia ed Austria.
