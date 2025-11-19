LIVE Gottardi Orsi Toth-Bock Lippmann Mondiali beach volley 2025 in DIRETTA | azzurre in campo all’alba

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno agli amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida valide per gli ottavi di finale del Campionato Mondiale di beach volley 2025 che si disputa ad Adelaide in Australia. Valentina Gottardi e Reka Orsi Toth dopo aver vinto il loro girone e superato nei sedicesimi le tedesche MullerTillmann, si trovano di fronte un’altra coppia teutonica, composta da Linda Boch e Louisa Lippmann, una sfida che mette di fronte due coppie in grande forma, ma costruite in modo diverso: tecnica e completezza contro fisicità e aggressività. Le azzurre arrivano a questo appuntamento nel loro momento migliore. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Gottardi/Orsi Toth-Bock/Lippmann, Mondiali beach volley 2025 in DIRETTA: azzurre in campo all’alba

