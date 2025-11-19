LIVE Conegliano-Busto Arsizio 3-2 A1 volley femminile 2026 in DIRETTA | le campionesse restano imbattute in campionato! Vittoria al tie-break contro delle ottime lombarde
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22.36 Termina con la vittoria delle campionesse d’Italia e d’Europa un match lottato fino all’ultimo punto, con Conegliano che la spunta sul finale grazie ai colpi di una ritrovata Haak, un’ottima Adigwe e i solidissimi muri di Fahr. 15-10 CONEGLIANO VINCE IL TIE-BREAK!! LE CAMPIONESSE VINCONO IL MATCH!! Ace di Adigwe micidiale che regala l’ultimo parziale alle Pantere di Santarelli! 14-10 Adigwe questa volta non sbaglia e chiude la diagonale. Quattro match point! 13-10 Diagonale perfetta di Battista, Busto resta a -3 ma adesso è difficile. 13-9 Il servizio di Parra è lungo. 🔗 Leggi su Oasport.it
