LIVE Conegliano-Busto Arsizio 2-2 A1 volley femminile 2026 in DIRETTA | le lombardo vincono 25-27 il quarto set si va al tie-break!
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4-0 DAALDEROP!! Diagonale perfetta dopo uno scambio lungo e importante! 3-0 Obossa attacca una palla complicata e prende il secondo muto di fila da parte di Fahr. 2-0 Muro di Fahr!! Ottimo inizio per Conegliano! 1-0 Finalmente Gabi! La brasiliana trova la parallela! INIZIA IL QUINTO E ULTIMO SET! 25-27 QUARTO SET A BUSTO ARSIZIO!! Obossa trova l’ace e chiude il parziale, si andrà al tie-break con le lombarde che usciranno dal Palaverde con almeno un punto! 25-26 In rete il servizio di Adigwe, Busto ha la seconda possibilità per chiudere il parziale. 25-25 Diagonale di Adigwe, si allunga il set! 24-25 PRIMO TEMPO DI ECKL! Set point per Busto! 24-24 Obossa annulla il match point con la diagonale deviata! Punto confermato, palla out: match point per Conegliano! Challenge di Busto per l’inout del colpo di Obossa. 🔗 Leggi su Oasport.it
