CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9-5 Pallonetto vincente di Parra! 9-4 Primo tempo di Eckl. 9-3 Haak sbaglia la rincorsa ma trova comunque il punto tagliando fuori la difesa distratta delle avversarie grazie ad un palleggio corto. 8-3 Muro di Busto che non si arrende, anche se la salita per la rimonta è più ripida che mai. 8-2 Ancora errore grave di Obossa che commette lo stesso identico pasticcio compiuto precedentemente. 7-2 Palleggio all’indietro di Wolosz e primo tempo da urlo di Chirichella! 6-2 Esce, e non di poco, il servizio di Fahr. Conegliano resta sul +4! 6-1 Obossa prova ad incrociare ma il colpo in diagonale è cosi strozzato che non supera neanche la rete. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Conegliano-Busto Arsizio 2-2, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: la squadra di casa si avvicina alla vittoria con un grande tie-break! 8-2