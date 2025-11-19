LIVE Conegliano-Busto Arsizio 2-1 A1 volley femminile 2026 in DIRETTA | le lombarde vogliono il quinto set ma le Pantere restano attaccate 9-10
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17-16 Battista non trova il campo con la diagonale. 16-16 Anche Busto sbaglia in battuta. 15-16 Errore al servizio di Adigwe. 15-15 Adigwe trova il pareggio con il vincente in parallela. 14-15 Battista porta in vantaggio le lombarde. 14-14 Attacco vincente di Busto. 14-13 Parra sbaglia al servizio. 13-13 Diagonale di Obossa! 13-12 In rete il servizio di Sillah! 13-11 Attacco perfetto di Adigwe! 12-11 Colpo vincente di Busto. 12-10 ANCORA MURO DI CONEGLIANO! Questa volta è di Sillah. 11-10 Altro muro di Fahr!! 10-10 Schiacciata di Fahr!! Time-out di Busto. 🔗 Leggi su Oasport.it
News recenti che potrebbero piacerti
Conegliano-Busto e Scandicci-Monviso in campo per la 1a di ritorno Vai su X
Conegliano-Busto e Scandicci-Monviso in campo per la 1a di ritorno - facebook.com Vai su Facebook
LIVE Conegliano-Busto Arsizio 1-0, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: le campionesse rimontano e vincono 25-23 il primo set! - 13 Diagonale deviata ma vincente di Daalderop. Lo riporta oasport.it
Dove vedere in tv Conegliano-Busto Arsizio, A1 volley femminile 2026: orario, programma, streaming - 00) si terrà al PalaVerde la sfida tra Conegliano e Busto Arsizio, valevole come anticipo della quattordicesima giornata ... Da oasport.it
Campionato "no stop" per l'Imoco, stasera Busto Arsizio al Palaverde - Le Farfalle di coach Enrico Barbolini invece sono ottave in graduatoria con 12 punti, frutto di 4 vittorie (domenica la prima esterna a Firenze con I ... Secondo trevisotoday.it