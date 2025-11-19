LIVE Conegliano-Busto Arsizio 1-1 A1 volley femminile 2026 in DIRETTA | le lombarde lottano e vincono 28-30 un tesissimo secondo parziale!
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 5-3 Esce il servizio per Adigwe. 5-2 Daalderop trova le mani del muro. 4-2 Ace di Sillah! 3-2 Esce l’errore di Torcolacci. 2-2 Diagonale di Obossa. 2-1 Primo tempo di Munarini! 1-1 Ottimo colpo di Busto. 1-0 Attacco vincente di Sillah. INIZIA IL TERZO SET! 28-30 IL SET VA A BUSTO ARSIZIO!! Chirichella viene murata!! 28-29 Esce il servizio di Haak! 28-28 Resta in campo la parallela di Daalderop. 27-28 PARALLELA DI OBOSSA!! Quinta occasione per Busto di chiudere il set!! 27-27 Daalderop con la parallela!! 26-27 Quarto set point per Busto, che parallela di Parra! 26-26 Sillah annulla il set point con la diagonale. 🔗 Leggi su Oasport.it
