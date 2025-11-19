LIVE Conegliano-Busto Arsizio 1-1 A1 volley femminile 2026 in DIRETTA | inizio di secondo set in discesa per le Pantere! 8-3
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11-7 Mani fuori di Parra. 11-6 Diagonale di Sillah! 10-6 Primo tempo di Torcolacci! 10-5 Parallela di Sillah! 9-5 In rete il servizio della centrale azzurra. 9-4 Fast di Chirichella. 8-4 In campo l’attacco di Battista. Time-out di Busto. 8-3 Esce la fast di Eckl! 7-3 Parallela da seconda linea potente di Adigwe. 6-3 Diagonale di Daalderop. 5-3 Esce il servizio per Adigwe. 5-2 Daalderop trova le mani del muro. 4-2 Ace di Sillah! 3-2 Esce l’errore di Torcolacci. 2-2 Diagonale di Obossa. 2-1 Primo tempo di Munarini! 1-1 Ottimo colpo di Busto. 1-0 Attacco vincente di Sillah. 🔗 Leggi su Oasport.it
Altre letture consigliate
Conegliano-Busto e Scandicci-Monviso in campo per la 1a di ritorno Vai su X
Conegliano-Busto e Scandicci-Monviso in campo per la 1a di ritorno - facebook.com Vai su Facebook
LIVE Conegliano-Busto Arsizio 1-0, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: le campionesse rimontano e vincono 25-23 il primo set! - 13 Diagonale deviata ma vincente di Daalderop. Segnala oasport.it
Dove vedere in tv Conegliano-Busto Arsizio, A1 volley femminile 2026: orario, programma, streaming - 00) si terrà al PalaVerde la sfida tra Conegliano e Busto Arsizio, valevole come anticipo della quattordicesima giornata ... oasport.it scrive
Campionato "no stop" per l'Imoco, stasera Busto Arsizio al Palaverde - Le Farfalle di coach Enrico Barbolini invece sono ottave in graduatoria con 12 punti, frutto di 4 vittorie (domenica la prima esterna a Firenze con I ... Segnala trevisotoday.it