LIVE Conegliano-Busto Arsizio 1-0 A1 volley femminile 2026 in DIRETTA | la squadra ospite cerca il pareggio ma le campionesse restano attaccate! 20-21
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 26-26 Sillah annulla il set point con la diagonale. 25-26 Munarini tocca la rete!! Terzo set point per Busto! Busto interrompe il gioco per un challenge per una possibile invasione. 25-25 Parallela di Sillah! 24-25 Esce il servizio della centrale azzurra. 24-24 La fast di Chirichella annulla il set point! 23-24 LA DIAGONALE DI BATTISTA!! 23-23 In rete il servizio di Obossa. 22-23 Battista trova la diagonale! 22-22 Pallonetto vincente dell’olandese. 21-22 Parallela di Daalderop. 20-22 Colpo vincente delle lombarde. Time-out per Busto Arsizio. 20-21 Chirichella chiude l’azione a rete. 🔗 Leggi su Oasport.it
