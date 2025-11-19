LIVE Conegliano-Busto Arsizio 0-0 A1 volley femminile 2026 in DIRETTA | le lombarde si avvicinano al primo parziale 21-23
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 23-23 Pallonetto di Haak! Primo set in parità. 22-23 Daalderop trova il primo punto della sua serata con una parallela profonda. Time-out. 21-23 Disastro di Obossa dopo l’errore di Parlangeli in ricezione. Conegliano è li. 20-23 Out la parallela di Obossa! Il tocco non c’è, punto a Conegliano. Busto Arsizio chiama il challenge per capire se c’è stato il tocco del muro. 19-23 Parra cerca l’angolo in parallela ma non trova il campo. 18-23 Pallonetto in posto tre di Parra, punto importante per Busto Arsizio. 18-22 Muro di Munarini su Diouf! 17-22 Pasticcio in palleggio di Eckl che manda il pallone verso la panchina di Conegliano. 🔗 Leggi su Oasport.it
