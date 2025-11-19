LIVE Cobolli-Misolic Italia-Austria Coppa Davis in DIRETTA | il romano in campo nel secondo singolare

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEL PRIMO SINGOLARE DI ITALIA-AUSTRIA DI COPPA DAVIS DALLE 16.00 LA DIRETTA LIVE DEL DOPPIO ITALIA-AUSTRIA DI COPPA DAVIS (3° MATCH DALLE 16.00) 15.15 Buon pomeriggio, amici di OA Sport. Come previsto, il secondo singolare vedrà affrontarsi Flavio Cobolli e Filip Misolic. Si giocherà dopo Berrettini-Rodionov, che scatterà alle 16.00. Buon pomeriggio a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del secondo singolare del quarto di finale di Coppa Davis 2025 di scena a Bologna tra Italia e Austria. All’atto pratico, una sola è la domanda che ci si pone: sarà davvero Flavio Cobolli contro Filip Misolic nel secondo singolare? Il dubbio non riguarda tanto l’austriaco, che Jurgen Melzer è praticamente obbligato a schierare come singolarista di punta, quanto l’italiano, in ragione del tipo di confronto. 🔗 Leggi su Oasport.it

