CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEL DOPPIO ITALIA-AUSTRIA DI COPPA DAVIS (3° MATCH DALLE 16.00) 18.20 Filip Misolic si trova invece all’apice della carriera. L’austriaco è il n.79 del mondo, non si era mai spinto così in alto. 18.19 Flavio Cobolli è l’attuale n.22 del mondo. Lo scorso luglio si era spinto fino al n.17. 18.12 Ben ritrovati amici di OA Sport. L’Italia è in vantaggio 1-0 grazie alla vittoria di Matteo Berrettini per 6-3, 7-6 (4) contro Rodionov. Tra poco il secondo singolare tra Flavio Cobolli e Filip Misolic. LA DIRETTA LIVE DEL PRIMO SINGOLARE DI ITALIA-AUSTRIA DI COPPA DAVIS DALLE 16. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Cobolli-Misolic, Italia-Austria 1-0 Coppa Davis in DIRETTA: l’azzurro prova a chiudere i conti