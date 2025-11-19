LIVE Cobolli-Misolic 6-1 6-3 Italia-Austria 2-0 Coppa Davis in DIRETTA | vittoria netta azzurri in semifinale!
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE DOVE VEDERE IN TV ITALIA-BELGIO: ORARIO, PROGRAMMA, STREAMING. NOVITA’ NEL PALINSESTO LA DIRETTA LIVE DEL DOPPIO ITALIA-AUSTRIA DI COPPA DAVIS (3° MATCH DALLE 16.00) 6-3 Servizio al corpo vincente. Cobolli batte Misolic e porta l’Italia in semifinale! 40-15 Diritto stretto di Cobolli, in rete il diritto di Misolic. 30-15 In rete il diritto inside-out dell’italiano. 30-0 Altro punto diretto con una battuta al centro. 15-0 Flavio inizia con un ace al centro. 5-3 Servizio e palla corta di Misolic, largo il recupero di Cobolli con il back di diritto. 40-0 Servizio esterno vincente di Misolic. 🔗 Leggi su Oasport.it
Tennis, Coppa Davis. Italia-Austria 1-0: Berrettini-Rodionov 6-3. 7-6. In corso Cobolli-Misolic: 6-1 nel primo set Gli aggiornamenti in diretta su http://Rainews.it - facebook.com Vai su Facebook
COPPA DAVIS I In campo Cobolli contro Misolic DIRETTA e FOTO. Nel primo match dei quarti contro l'Austria, Berrettini si è imposto su Rodionov 6-3, 7-6 (4) #ANSA Vai su X
Coppa Davis, Italia-Austria: diretta Cobolli-Misolic 6-1, 4-1. Berrettini batte Rodionov (6-3, 7-6). Dove vederla in chiaro - A Bologna l'Italia del tennis guidata da Filippo Volandri è pronta a scendere in campo per il primo match delle fasi finali della Coppa Davis ... Riporta ilmessaggero.it
Italia-Austria Coppa Davis live 1-0, Berrettini vince il suo match. Ora Cobolli-Misolic 6-1, 3-0. Flavio avanti nel 2° set - Molto aggressivo in risposta, l'azzurro chiude il game con un rovescio lungolinea ... Secondo corriere.it
Coppa Davis LIVE: Cobolli avanti un set e un break con Misolic! - Chi vince affronterà il Belgio in semifinale ... Lo riporta ubitennis.com