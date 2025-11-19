LIVE Cobolli-Misolic 6-1 4-1 Italia-Austria 1-0 Coppa Davis in DIRETTA | l’azzurro salva una palla break
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEL DOPPIO ITALIA-AUSTRIA DI COPPA DAVIS (3° MATCH DALLE 16.00) 4-1 Ace al centro. L’azzurro con il servizio toglie le castagne dal fuoco. A-40 Ace esterno di Flavio. 40-40 Servizio vincente al centro ad annullare la palla break. 30-40 Cobolli sbaglia completamente lo smash, la palla rimbalza addirittura nel suo campo. 30-30 Seconda solida di Cobolli, in rete la risposta di rovescio di Misolic. 15-30 Gran diritto incrociato vincente del n.22. 0-30 In rete il rovescio dal centro dell’italiano. Dal game precedente ha visibilmente abbassato la velocità e l’intensità dei colpi. 🔗 Leggi su Oasport.it
