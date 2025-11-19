LIVE Cobolli-Misolic 4-1 Italia-Austria 1-0 Coppa Davis in DIRETTA | doppio break per l’azzurro

Oasport.it | 19 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEL DOPPIO ITALIA-AUSTRIA DI COPPA DAVIS (3° MATCH DALLE 16.00) 40-A Misolic spinge di rovescio, in rete il diritto incrociato dell’italiano. 40-40 Ace al centro ad annullare la terza palla break. 30-40 A mezza rete il back di rovescio dell’austriaco. 15-40 Cobolli tira sempre più forte e lascia andare un poderoso diritto lungolinea vincente. 0-40 Diritto inside-in sulla riga di Misolic. Passaggio a vuoto di Cobolli. 0-30 Primo scambio prolungato, in rete il diritto incrociato dell’italiano. 0-15 Risposta aggressiva di Misolic. 4-1 Doppio fallo e doppio break, primo set in discesa per Cobolli. 🔗 Leggi su Oasport.it

