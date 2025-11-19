LIVE Cobolli-Misolic 4-1 Italia-Austria 1-0 Coppa Davis in DIRETTA | doppio break per l’azzurro
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEL DOPPIO ITALIA-AUSTRIA DI COPPA DAVIS (3° MATCH DALLE 16.00) 40-A Misolic spinge di rovescio, in rete il diritto incrociato dell’italiano. 40-40 Ace al centro ad annullare la terza palla break. 30-40 A mezza rete il back di rovescio dell’austriaco. 15-40 Cobolli tira sempre più forte e lascia andare un poderoso diritto lungolinea vincente. 0-40 Diritto inside-in sulla riga di Misolic. Passaggio a vuoto di Cobolli. 0-30 Primo scambio prolungato, in rete il diritto incrociato dell’italiano. 0-15 Risposta aggressiva di Misolic. 4-1 Doppio fallo e doppio break, primo set in discesa per Cobolli. 🔗 Leggi su Oasport.it
Scopri altri approfondimenti
Apre il veterano Matteo #Berrettini nel primo singolare contro Rodionov. Poi tocca all’esordiente Flavio #Cobolli contro Misolic. E, se serve, pronto il doppio #Bolelli/ #Vavassori. Lorenzo #Sonego resta in panchina. Queste le scelte di Volandri per #ItaliaAustri Vai su X
Coppa Davis LIVE: Cobolli avanti due break su Misolic! - Chi vince affronterà il Belgio in semifinale ... Lo riporta ubitennis.com
LIVE Coppa Davis, Italia-Austria 1-0: Cobolli-Misolic 1-0, Flavio subito avanti di un break - Matteo scenderà in campo nel match inaugurale, nel secondo toccherà a Cobolli contro Misolic ... Riporta gazzetta.it
LIVE Italia-Austria, Coppa Davis 2025 in DIRETTA: quasi certo Cobolli-Misolic nel secondo singolare? - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEL PRIMO SINGOLARE DI ITALIA- Riporta oasport.it