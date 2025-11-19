LIVE Bolelli Vavassori-Erler Miedler Italia-Austria Coppa Davis in DIRETTA | azzurri opposti a due specialisti nel possibile doppio decisivo
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEL PRIMO SINGOLARE DI ITALIA-AUSTRIA DI COPPA DAVIS DALLE 16.00 LA DIRETTA LIVE DEL SECONDO SINGOLARE DI ITALIA-AUSTRIA DI COPPA DAVIS (2° MATCH DALLE 16.00) 15.18 Buon pomeriggio, amici di OA Sport. Qualora si arrivasse al doppio decisivo, dopo Berrettini-Rodionov e Cobolli-Misolic, Simone Bolelli ed Andrea Vavassori affronterebbero due temibili specialisti come ErlerMiedler. Il programma di Italia-Austria nei quarti di finale della Coppa Davis Buonasera e bentrovati alla diretta live testuale del doppio decisivo, che si giocherà in caso di 1-1 al termine dei due singolari, del tie tra Italia ed Austria, valido per i quarti di finale della Coppa Davis 2025 di tennis, in corso a Bologna, in Italia. 🔗 Leggi su Oasport.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Fatta l'Italia anti-Austria: Cobolli e Berrettini singolaristi, Bolelli-Vavassori nel doppio Vai su X
ITALIA SENZA SINNER E MUSETTI: TOCCA A BOLELLI/VAVASSORI GUIDARE IL DOPPIO DELLA DAVIS Una Final Eight diversa dalle precedenti, ma non per questo meno ambiziosa. L’Italia campione in carica affronta la Coppa Davis 2025 con una - facebook.com Vai su Facebook
LIVE Italia-Austria, Coppa Davis 2025 in DIRETTA: Bolelli/Vavassori saranno decisivi in doppio? - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEL PRIMO SINGOLARE DI ITALIA- Come scrive oasport.it
LIVE Bolelli/Vavassori-Heliovaara/Patten, 4-6, 3-6, ATP Finals 2025 in DIRETTA: la coppia numero 4 del mondo va in finale. Sfumata la rivincita - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SINNER- Scrive oasport.it
ATP Finals, delusione cocente per Bolelli-Vavassori: eliminati da Patten ed Heliovaara, è di nuovo allarme Davis - ATP Finals, si ferma in semifinale la corsa di Bolelli e Vavassori, battuti in due set da Patten de Heliovaara. Secondo sport.virgilio.it