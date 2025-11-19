CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEL SECONDO SINGOLARE DI ITALIA-AUSTRIA DI COPPA DAVIS (2° DALLE 16.00) LA DIRETTA LIVE DEL DOPPIO ITALIA-AUSTRIA DI COPPA DAVIS (3° MATCH DALLE 16.00) 15.13 Buon pomeriggio amici di OA Sport. Il capitano Filippo Volandri ha scelto: toccherà a Matteo Berrettini scendere in campo nel primo singolare contro Jurij Rodionov. Si comincia alle 16.00! 9.39 Buongiorno amici di OA Sport. Berrettini sembrava il favorito per disputare il primo singolare, tuttavia nella giornata di ieri ha accusato un piccolo problema alla schiena. Dunque sono in risalita le quotazioni di Lorenzo Sonego. 🔗 Leggi su Oasport.it

LIVE Berrettini-Rodionov, Italia-Austria Coppa Davis in DIRETTA: il romano ha vinto il ballottaggio con Sonego!