LIVE Berrettini-Rodionov Italia-Austria Coppa Davis in DIRETTA | dalle 16.00 l’inizio del match
15:42 Poco meno di 20 minuti all'ingresso in campo delle due compagini. Atmosfera elettrica a Bologna. 15.13 Buon pomeriggio amici di OA Sport. Il capitano Filippo Volandri ha scelto: toccherà a Matteo Berrettini scendere in campo nel primo singolare contro Jurij Rodionov. Si comincia alle 16.00! 9.39 Buongiorno amici di OA Sport. Berrettini sembrava il favorito per disputare il primo singolare, tuttavia nella giornata di ieri ha accusato un piccolo problema alla schiena.
Le scelte di Capitan Volandri per Italia-Austria: BERRETTINI vs. Rodionov COBOLLI vs. Misolic BOLELLI / VAVASSORI vs. Miedler / Erler
