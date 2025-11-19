CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEL SECONDO SINGOLARE DI ITALIA-AUSTRIA DI COPPA DAVIS (2° DALLE 16.00) LA DIRETTA LIVE DEL DOPPIO ITALIA-AUSTRIA DI COPPA DAVIS (3° MATCH DALLE 16.00) 15-0 Servizio e diritto vincente dell’italiano. 5-6 Ace di seconda al centro del n.177. 40-15 Diritto a sventaglio vincente dell’austriaco. 30-15 Stesso errore commesso poco fa da Berrettini: in rete il diritto inside-out. 15-15 Serve&volley di Rodionov, Berrettini gioca un lob millimetrico. 15-0 Scambio prolungato, in rete il diritto inside-out di Matteo. 5-5 FUORICLASSE VERO! Berrettini chiude il game con un’altra battuta esterna perentoria! La classe non è acqua e non tramonta mai! A-40 Servizio e diritto incrociato vincente del finalista di Wimbledon 2021! 40-40 Battuta vincente al centro, grandissimo Matteo! 30-40 Battuta vincente al centro. 🔗 Leggi su Oasport.it

LIVE Berrettini-Rodionov 6-3, 5-6, Italia-Austria 0-0 Coppa Davis in DIRETTA: 3 set-point annullati da 0-40!