LIVE Berrettini-Rodionov 6-3 2-5 Italia-Austria 0-0 Coppa Davis in DIRETTA | secondo set in tremenda salita
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEL SECONDO SINGOLARE DI ITALIA-AUSTRIA DI COPPA DAVIS (2° DALLE 16.00) LA DIRETTA LIVE DEL DOPPIO ITALIA-AUSTRIA DI COPPA DAVIS (3° MATCH DALLE 16.00) 15-30 Back di rovescio dell’azzurro, in rete il diritto incrociato dell’austriaco. 15-15 Bruttissimo errore di Berrettini, che affossa in rete un rovescio interlocutorio. 0-15 Doppio fallo di Rodionov. 3-5 Serve&volley di Berrettini, a segno con una complicata volée di rovescio. 40-0 Seconda vincente al centro. 30-0 Ace per l’azzurro, il n.3. 15-0 Servizio esterno vincente di Berrettini. 2-5 Servizio e diritto dell’austriaco. 🔗 Leggi su Oasport.it
