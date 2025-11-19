LIVE Berrettini-Rodionov 6-3 2-3 Italia-Austria 0-0 Coppa Davis in DIRETTA | l’azzurro sbaglia tanto di diritto
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEL SECONDO SINGOLARE DI ITALIA-AUSTRIA DI COPPA DAVIS (2° DALLE 16.00) LA DIRETTA LIVE DEL DOPPIO ITALIA-AUSTRIA DI COPPA DAVIS (3° MATCH DALLE 16.00) 2-3 Altro errore di diritto per Berrettini. 40-30 Servizio e diritto profondissimo del n.177. 30-30 Largo il diritto incrociato dell’austriaco. 30-15 L’azzurro non riesce a sfondare con il diritto e alla fine sbaglia. 15-15 Berrettini aveva lo scambio in mano, poi è grave l’errore con il diritto inside-in da metà campo: palla in corridoio. 0-15 Gratuito di Rodionov, lungo il diritto dal centro. 🔗 Leggi su Oasport.it
Argomenti simili trattati di recente
Il match di Coppa Davis tra Berrettini e Rodionov è momentaneamente interrotto per un problema legato alle luci. Vai su X
Un movimento vincente In conferenza stampa Matteo Berrettini ha commentato i dati sugli ascolti televisivi di domenica sera, quando l’audience della finale delle #NittoATPFinals fra Sinner e Alcaraz ha superato quella della Nazionale italiana di calcio #D - facebook.com Vai su Facebook
LIVE Coppa Davis, Italia-Austria: Berrettini vince 6-3 il primo set su Rodionov - Matteo scenderà in campo nel match inaugurale, nel secondo toccherà a Cobolli contro Misolic ... Segnala gazzetta.it
Italia-Austria in Coppa Davis, Berrettini-Rodionov 6-3 0-1 in diretta LIVE: partita sospesa - L'Italia del tennis fa il suo esordio in Coppa Davis contro l'Austria: in campo Berrettini e Cobolli, poi il doppio ... Secondo fanpage.it
LIVE Berrettini-Rodionov 6-3, 1-2, Italia-Austria 0-0 Coppa Davis in DIRETTA: partita ripresa dopo una lunga pausa - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEL SECONDO SINGOLARE DI ITALIA- Secondo oasport.it