LIVE Berrettini-Rodionov 6-3 2-3 Italia-Austria 0-0 Coppa Davis in DIRETTA | l’azzurro sbaglia tanto di diritto

Oasport.it | 19 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEL SECONDO SINGOLARE DI ITALIA-AUSTRIA DI COPPA DAVIS (2° DALLE 16.00) LA DIRETTA LIVE DEL DOPPIO ITALIA-AUSTRIA DI COPPA DAVIS (3° MATCH DALLE 16.00) 2-3 Altro errore di diritto per Berrettini. 40-30 Servizio e diritto profondissimo del n.177. 30-30 Largo il diritto incrociato dell’austriaco. 30-15 L’azzurro non riesce a sfondare con il diritto e alla fine sbaglia. 15-15 Berrettini aveva lo scambio in mano, poi è grave l’errore con il diritto inside-in da metà campo: palla in corridoio. 0-15 Gratuito di Rodionov, lungo il diritto dal centro. 🔗 Leggi su Oasport.it

live berrettini rodionov 6 3 2 3 italia austria 0 0 coppa davis in diretta l8217azzurro sbaglia tanto di diritto

© Oasport.it - LIVE Berrettini-Rodionov 6-3, 2-3, Italia-Austria 0-0 Coppa Davis in DIRETTA: l’azzurro sbaglia tanto di diritto

Argomenti simili trattati di recente

live berrettini rodionov 6LIVE Coppa Davis, Italia-Austria: Berrettini vince 6-3 il primo set su Rodionov - Matteo scenderà in campo nel match inaugurale, nel secondo toccherà a Cobolli contro Misolic ... Segnala gazzetta.it

live berrettini rodionov 6Italia-Austria in Coppa Davis, Berrettini-Rodionov 6-3 0-1 in diretta LIVE: partita sospesa - L'Italia del tennis fa il suo esordio in Coppa Davis contro l'Austria: in campo Berrettini e Cobolli, poi il doppio ... Secondo fanpage.it

live berrettini rodionov 6LIVE Berrettini-Rodionov 6-3, 1-2, Italia-Austria 0-0 Coppa Davis in DIRETTA: partita ripresa dopo una lunga pausa - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEL SECONDO SINGOLARE DI ITALIA- Secondo oasport.it

Cerca Video su questo argomento: Live Berrettini Rodionov 6