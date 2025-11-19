LIVE Berrettini-Rodionov 6-3 2-3 Italia-Austria 0-0 Coppa Davis in DIRETTA | l’azzurro sbaglia tanto di diritto

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEL SECONDO SINGOLARE DI ITALIA-AUSTRIA DI COPPA DAVIS (2° DALLE 16.00) LA DIRETTA LIVE DEL DOPPIO ITALIA-AUSTRIA DI COPPA DAVIS (3° MATCH DALLE 16.00) 2-3 Altro errore di diritto per Berrettini. 40-30 Servizio e diritto profondissimo del n.177. 30-30 Largo il diritto incrociato dell’austriaco. 30-15 L’azzurro non riesce a sfondare con il diritto e alla fine sbaglia. 15-15 Berrettini aveva lo scambio in mano, poi è grave l’errore con il diritto inside-in da metà campo: palla in corridoio. 0-15 Gratuito di Rodionov, lungo il diritto dal centro. 🔗 Leggi su Oasport.it

