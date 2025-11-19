LIVE Berrettini-Rodionov 6-3 1-2 Italia-Austria 0-0 Coppa Davis in DIRETTA | partita ripresa dopo una lunga pausa
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEL SECONDO SINGOLARE DI ITALIA-AUSTRIA DI COPPA DAVIS (2° DALLE 16.00) LA DIRETTA LIVE DEL DOPPIO ITALIA-AUSTRIA DI COPPA DAVIS (3° MATCH DALLE 16.00) 40-15 Servizio e diritto di Berrettini. 30-15 Ottimo back di rovescio a rete di Berrettini, lungo il recupero indietreggiando di Rodionov. 15-15 Servizio esterno vincente dell’azzurro. 0-15 Attacco troppo timido di Berrettini, Rodionov pesca il passante di diritto incrociato vincente. 1-2 Servizio e diritto di Rodionov, game filato via troppo rapidamente. 40-0 In rete la risposta di diritto dell’italiano. 🔗 Leggi su Oasport.it
Berrettini salva una palla break e nel game successivo toglie lui il servizio a Rodionov! 5-3 Vai su X
