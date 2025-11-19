Lite coi titolari del locale sotto casa poi la tragedia | morto a 36 anni
Dramma sconvolgente sul Garda: un uomo di 36 anni, Cristopher Folli, è deceduto nella tarda serata di martedì 18 novembre nella sua abitazione affacciata su piazza della Concordia, a San Martino della Battaglia, frazione di Desenzano. Le cause della morte restano ancora tutte da chiarire.La. 🔗 Leggi su Trentotoday.it
