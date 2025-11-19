L’Italia si conferma hub internazionale per la formazione medico-chirurgica nella chirurgia estetica e tricologia

Secondo la più recente indagine dell’ International Society of Aesthetic Plastic Surgery (ISAPS), l’Italia si posiziona come eccellenza globale nella formazione dei professionisti della chirurgia estetica. Il modello formativo italiano, apprezzato per rigore scientifico, sicurezza del paziente e continuità assistenziale, si distingue a livello mondiale. il dato più rilevante emerge dalla crescita nel ranking ISAPS: l’Italia è passata dal 9° al 4° posto tra i Paesi che eseguono più interventi di chirurgia estetica. Un risultato che mette in luce una domanda crescente, ma anche la necessità — sottolineata da tutte le principali società scientifiche — di contrastare il fenomeno dei trattamenti low-cost eseguiti all’estero o in strutture non idonee. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

