L' Italia passa ai quarti ai mondiali Under 17 | in campo anche il pordenonese Cristiano De Paoli

Gli Azzurrini proseguono il loro cammino ai Mondiali Under 17 a Doha, in Qatar. La Nazionale di Massimiliano Favo non smette infatti di stupire dopo aver chiuso a punteggio pieno il Gruppo A. Agli ottavi di finale l'Italia riesce a imporsi sul campione d’Asia Uzbekistan con il punteggio di 3-2. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

Italia U17 ai quarti del Mondiale: tris all'Uzbekistan, Elimoghale in campo - Favo e i suoi avanzano, a sei anni di distanza dall'ultima volta. Riporta tuttosport.com

Playoff Mondiali 2026 con l’Italia, come funzionano e chi si qualifica: il regolamento - Come funzionano i playoff per andare ai Mondiali 2026 e chi si qualifica: il regolamento degli spareggi e cosa serve all'Italia per qualificarsi alla Coppa ... Scrive fanpage.it

Sorteggio playoff Mondiali 2026, Italia agli spareggi: come funziona - 16 nazionali divise in quattro fasce (l'Italia partirà dalla 1^) e che parteciperanno a quattro percorsi differenti: chi vince ogni singolo path gio ... Da sport.sky.it