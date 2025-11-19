L’Italia è un paese di laureate | il 69,4% dei corsi magistrali è donna il 94,5% nei corsi di educazione e formazione Cosa ci dicono i numeri
Il dato non è nuovo, ma continua a rafforzarsi: nelle università italiane le donne sono la maggioranza, a dirlo il " Rapporto 2025 – XXVII Indagine profilo dei laureati 2024 " di Almalaurea. Lo erano già trent’anni fa, quando avevano raggiunto e superato i colleghi maschi, e oggi rappresentano il 59,9% dei laureati. La quota è particolarmente alta nei corsi magistrali a ciclo unico, dove si arriva al 69,4%. Solo nei percorsi di secondo livello biennali la presenza femminile si riduce leggermente, attestandosi comunque al 57,8%. L'articolo L’Italia è un paese di laureate: il 69,4% dei corsi magistrali è donna, il 94,5% nei corsi di educazione e formazione. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
