Liste d' attesa per una visita | dove e come risparmiare sulle spese folli per curarsi
Molti italiani ogni giorno fanno i conti con le macerie della sanità pubblica tra liste d’attesa bloccate e costi in aumento per visite e cure mediche. Così è cresciuto nel tempo un settore intermedio tra pubblico e privato: il cosiddetto "privato sociale agevolato". Rientrano in questa galassia. 🔗 Leggi su Today.it
Leggi anche questi approfondimenti
Stati generali Salute del Lazio, 'tanti traguardi raggiunti'. Da liste attesa a pronto soccorso. Rocca,'ne usciamo rinforzati' #ANSA Vai su X
Emilia-Romagna, la sanità finisce in tilt. Liste d’attesa, carenze e servizi al limite: sempre più cittadini restano senza risposte ? Nell’articolo il quadro completo di una crisi che non può più essere ignorata. #EmiliaRomagna #SanitàInCrisis #Infermieristica - facebook.com Vai su Facebook
Oculisti, no a scorciatoie contro liste d'attesa in oftalmologia - Le liste d'attesa, che in questo settore possono raggiungere i 3 anni, non si trasformino in un alibi per ridurre la qualità dell'assistenza sanitaria in oculistica. Riporta ansa.it
Sanità, Faraone attacca: “Ad Agrigento liste d’attesa alla deriva” - “Ad Agrigento, nel 2025, accedere a una visita specialistica è diventato uno sport estremo. Secondo agrigentonotizie.it
Lazio. Regione accusata di manipolare i dati sulle liste d’attesa. La replica: “Sistema trasparente” - È scontro nel Lazio dopo l’articolo de Il Fatto Quotidiano che accusa la Regione di truccare i dati sulle liste d’attesa. quotidianosanita.it scrive