Lista Champions Napoli Lukaku può rientrare? Cosa dice il regolamento

Lo scorso due settembre mister Antonio Conte diramava la lista dei calciatori del Napoli utilizzabili in Champions League, lasciando fuori come prevedibile Romelu Lukaku, infortunatosi qualche settimana prima nel ritiro estivo. Oggi il bomber belga è vicino al rientro. Viste le numerose nuove assenze per infortunio (su tutte quella di KDB), ed un percorso in Europa da rimettere sui binari giusti, c’è una domanda che sorge spontanea. L’ex Inter e Roma può rientrare in lista? Ecco cosa dice il regolamento UEFA. Napoli, reintegro di Lukaku in lista: quando potrà avvenire. La lista per la Champions League, come da protocollo, va presentata entro i primi di settembre e fino al mese di febbraio nessuna squadra può ritoccarla aggiungendo altri calciatori. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

