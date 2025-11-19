Lions club Arezzo Chimera e Leo club Arezzo per il banco alimentare

Arezzo, 19 novembre 2025 – Lions club Arezzo Chimer a e Leo club Arezzo per il banco alimentare. Sabato 15 novembre, giornata nazionale della Colletta Alimentare, il Lions Club Arezzo Chimera e il Leo Club Arezzo hanno organizzato la raccolta di generi alimentari presso il superstore Coop.Fi di Arezzo. Oltre ai volontari Lions e Leo, c'è stata una numerosa partecipazione di altre associazioni della città (tra cui i Rotary Club), gruppi parrocchiali, scuole e singoli cittadini. Dalle 8:00 della mattina fino alle 20:00 della sera sono stati ininterrottamente raccolti un totale di 4470 kg di generi alimentari a lunga conservazione.

