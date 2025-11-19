Lioni in scena Memorie di una Janara per la Giornata contro la violenza sulle donne

Avellinotoday.it | 19 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un evento che restituisce voce alle donne dimenticate dalla storia. È “Memorie di una janara”, lo spettacolo in programma il 25 novembre alle 17.30 nella sala consiliare del Comune di Lioni, promosso dall’amministrazione comunale e dalla Consulta delle Donne in occasione della Giornata. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

Giornata Internazionale contro la violenza di genere, a Lioni “Memorie di una janara” per restituire voce alle donne costrette al silenzio - 30, presso la sala consiliare del Comune di Lioni, con le Memorie di una ... Segnala corriereirpinia.it

Cerca Video su questo argomento: Lioni Scena Memorie Janara