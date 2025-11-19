Lioni in scena Memorie di una Janara per la Giornata contro la violenza sulle donne
Un evento che restituisce voce alle donne dimenticate dalla storia. È “Memorie di una janara”, lo spettacolo in programma il 25 novembre alle 17.30 nella sala consiliare del Comune di Lioni, promosso dall’amministrazione comunale e dalla Consulta delle Donne in occasione della Giornata. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
