L'invasione del vermocane mette a rischio la pesca nel Mediterraneo | La risposta arriva dai giovani
L'invasione del vermocane in Italia distrugge la pesca, ma per la ricercatrice dell'Anton Dohrn Claudia Scianna c'è una speranza: "Le nuove generazioni più attente ai cambiamenti climatici". 🔗 Leggi su Fanpage.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
L’invasione del vermocane mette a rischio la pesca nel Mediterraneo: “La risposta arriva dai giovani” - L'invasione del vermocane in Italia distrugge la pesca, ma per la ricercatrice dell'Anton Dohrn Claudia Scianna c'è una speranza: "Le nuove generazioni ... Da fanpage.it