L’intelligenza artificiale un alleato Lezione speciale per gli studenti

Una giornata formativa interamente dedicata al potenziale dell’intelligenza artificiale nel design e nella comunicazione visiva. Un evento in programma oggi, organizzato da Assocultura Confcommercio Lecco e C&C, in qualità di Adobe Gold Reseller Education Elite, diviso in due sessioni. La mattinata sarà dedicata a un’esperienza formativa rivolta alle scuole di grafica e agli studenti delle Accademie in sala Don Ticozzi, mentre il pomeriggio prevede invece sessioni di approfondimento pensate per professionisti del settore e insegnanti, nella sala conferenze del Palazzo del Commercio. Il tema centrale della giornata è una riflessione più profonda sul rapporto tra uomo e tecnologia, un’occasione per ripensare completamente l’approccio nei confronti dell’AI: "piuttosto che vederla come una minaccia o uno strumento passivo – spiegano gli organizzatori –, la giornata propone di riconoscerla come un alleato strategico nella crescita professionale e creativa". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

