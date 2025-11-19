L’intelligence come metodo di conoscenza al servizio della società Il libro di Mario Caligiuri
Il volume Intelligence di Mario Caligiuri edito da Treccani si colloca in un punto esatto della nostra epoca: quello in cui le società democratiche hanno smarrito il contatto con la realtà, non perché la realtà sia diventata più complessa ma perché gli strumenti per descriverla e comprenderla si sono consumati. È la crisi delle parole prima ancora che delle istituzioni. Ed è su questo vuoto che Caligiuri costruisce un percorso rigoroso, portando l’intelligence fuori dalla cronaca, dallo stereotipo e dal folklore mediatico in cui è rimasta imprigionata per decenni, e restituendole il suo significato originario: la capacità di vedere ciò che gli altri, ancora, non vedono. 🔗 Leggi su It.insideover.com
Contenuti che potrebbero interessarti
Save the date 4 dicembre 2025, ore 10 – presso il TIM Innovation Lab L’evento è rivolto alle dei seguenti CdS: Data Science (LM) Artificial Intelligence – Intelligenza Artificiale (LM) - facebook.com Vai su Facebook
Conoscenza e relazioni, perché con CantieriPA il “fare” innovazione è diventato un metodo - Rimettere al centro le persone, le loro conoscenze e relazioni è la chiave per fare innovazione in tutti i contesti, ancora di più nel settore pubblico. Si legge su forumpa.it