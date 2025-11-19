L’intelligence come metodo di conoscenza al servizio della società Il libro di Mario Caligiuri

Il volume Intelligence di Mario Caligiuri edito da Treccani si colloca in un punto esatto della nostra epoca: quello in cui le società democratiche hanno smarrito il contatto con la realtà, non perché la realtà sia diventata più complessa ma perché gli strumenti per descriverla e comprenderla si sono consumati. È la crisi delle parole prima ancora che delle istituzioni. Ed è su questo vuoto che Caligiuri costruisce un percorso rigoroso, portando l’intelligence fuori dalla cronaca, dallo stereotipo e dal folklore mediatico in cui è rimasta imprigionata per decenni, e restituendole il suo significato originario: la capacità di vedere ciò che gli altri, ancora, non vedono. 🔗 Leggi su It.insideover.com

