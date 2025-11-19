L’integrazione europea va a rilento occorre formalizzare un nuovo patto occidentale
L'articolo proviene da Linkiesta.it. 🔗 Leggi su Linkiesta.it
Leggi anche questi approfondimenti
Oggi a Roma abbiamo inaugurato insieme al @Europarl_IT la mostra immersiva "L'Italia in Europa – L’Europa in Italia"! Grazie a tecnologie digitali e immersive, l’esposizione ripercorre i momenti chiave dell’integrazione europea, trasformando la conoscenza i Vai su X
#Roma, 19 novembre 2025 Inaugurazione della nuova versione immersiva della mostra "L'Italia in Europa - L'Europa in Italia" La mostra ripercorre i momenti chiave dell'integrazione europea, dalla Guerra Fredda ai giorni nostri, offrendo ai visitatori l'occasi - facebook.com Vai su Facebook