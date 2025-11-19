L’insofferenza della premier che vuole azzoppare il Colle
L’attacco di ieri del capogruppo di Fdi Galeazzo Bignami al presidente Sergio Mattarella fa segnare il minimo storico nel rapporto tra Giorgia Meloni e il Colle. Una coabitazione difficile sin . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it
