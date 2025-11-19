L’ingorgo al Colosseo sbloccato dalla suora pizzardone Il miracolo di Roma | Faccio il vigile così vi mando a casa prima – Video

Se tutte le strade portano a Roma chi ben conosce la realtà della Capitale sa che queste possono congestionarsi molto facilmente. Così davanti alle difficoltà anziché invocare i santi c’è chi, con l’aiuto di tanta pazienza ha fatto il miracolo: una suora è riuscita, improvvisandosi a vigile, a sbrogliare il traffico tra via dei Querceti e via di San Giovanni in Laterano, dove un autobus di linea dell’Atac, a causa della sosta selvaggia, è restato incastrato in curva. «Così vi mando a casa prima». Tonaca nera, velo in testa, un piumino nero per il freddo e ai piedi delle sneakers non si è persa d’animo. 🔗 Leggi su Open.online