annuncio ufficiale: ritorno di “line of duty” con la settima stagione. Da anni al centro di rumors e speculazioni, la produzione della BBC ha confermato in modo formale il ritorno del celebre drama policiale “Line of Duty”. La serie, creata da Jed Mercurio, riporta in scena le vicende dell’Unità Anticorruzione 12 (AC-12) e dei suoi membri principali, in un contesto di crimini e infiltrazioni all’interno della polizia. riassunto della serie e impatto culturale. la trama e il successo di “line of duty”. In “Line of Duty”, i protagonisti sono agenti come Steve Arnott, Kate Flemming e Ted Hastings, impegnati a smascherare casi di corruzione e cattiva condotta all’interno delle forze dell’ordine. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Line of duty stagione 7 confermata dalla bbc dopo 4 anni dal finale controverso